Marktbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Erstmals zum Tisch des Herrn

Bei strahlendem Sonnenschein feierte am 8. Mai die zweite Gruppe mit fünf Mädchen und drei Jungen in der Kirche St. Maria Königin in Marktbreit ihre heilige Erstkommunion. Pfarrer Possmayer führte festlich durch die Zeremonie und die Band Deep Decision übernahm die musikalische Gestaltung. In der gemeinsamen Zeig der Vorbereitung sind zwischen den Kommuniongruppen neue Freundschaften entstanden.