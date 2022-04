Nenzenheim 19.04.2022

Erstmals zum Tisch des Herrn

Vier junge Damen und zwei junge Männer feierten kürzlich ihre Konfirmation in Nenzenheim. Von Pfarrer Matthias Subatzus empfingen (hinten von links) Dennis Eisen, Mia Wolf, Adrian Sandreuter und Emma Schwarz sowie (vorne von links) Jule Stahl und Franziska Löslein in der Nenzenheimer Michaeliskirche ihr erstes Abendmahl. Der Kirchenvorstand begrüßte die Konfirmandinnen und Konfirmanden in den Reihen der Kirchengemeinde. Der Gottesdienst wurde musikalisch vom Posaunenchor Nenzenheim und Kantor Timo Lechner mitgestaltet.