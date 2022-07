Kürzlich wurde der erste Garten im Landkreis Kitzingen im Rahmen des Projektes "Vogelfreundlicher Garten" in Wiesenbronn ausgezeichnet.

Die stolzen Gartenbesitzer Ilse und Heinrich Wilhelm konnten die Plakette nach eingehender Prüfung des Gartens durch das Bewertungsteam Renate Tasler, LBV Würzburg, und Klaus Sanzenbacher, LBV-Kreisvorsitzender Kitzingen, entgegennehmen. Besonders angetan war das Bewerterteam von der Strukturvielfalt des Gartens und einer Holzmauer aus alten, aufgeschichteten Rebstöcken. Renate Tasler: "Naturschutz beginnt vor der eigenen Haustüre, was viele Gartenbesitzer:innen inzwischen erkannt haben und ihre Gärten mit beerentragenden Gehölzen, heimischen Blühpflanzen und Totholz abwechslungs- und strukturreich gestalten. Dies ist ein entscheidender Beitrag zum Artenschutz, der auch auf kleinen Flächen umgesetzt werden kann." "Dieses Engagement möchten wir als LBV zusammen mit dem Bayerischen Artenschutzzentrum des Landesamtes für Umwelt mit der Plakette "Vogelfreundlicher Garten" belohnen als ein Zeichen der Wertschätzung an alle Gartenbesitzer*innen, die der Natur in ihren privaten Gärten mehr Raum geben und ganz besonders unseren heimischen Gartenvögeln wertvollen Lebensraum bieten", ergänzt Klaus Sanzenbacher.

Der stolze Gartenbesitzer Heinrich Wilhelm hofft, dass die Auszeichnung auch andere Gartenbesitzer:innen dazu animieren wird, ihr Gärten ebenfalls vogel- und insektenfreundlich zu gestalten.

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogelschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)