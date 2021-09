Der erste Volkacher Firmenlauf "eoRun", der von der Stadt Volkach unterstützt wird, findet am Donnerstag, 16. September, in der Volkacher Innenstadt statt, teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemeldung mit. Der Startschuss soll um 18.30 Uhr an der Mainschleifenhalle in der Obervolkacher Straße 11 fallen. Es ginge über einen flachen Stadtkurs mit zwei Runden und einer Gesamtlänge von 7,5 Kilometer, Ziel sei der Weinfestplatz. Die Schirmherrschaft über den ersten eoRun hätten laut Mitteilung der Stadt die Landrätin des Landkreises Kitzingen, Tamara Bischof, und Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein übernommen.

Die Startnummernausgabe soll laut Pressemitteilung zwischen 15 und 18 Uhr an der Mainschleifenhalle stattfinden. Um die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer zu gewährleisten, würden einige Straßen für circa eineinhalb Stunden vollgesperrt, an anderen Stellen regele die Feuerwehr den Verkehr.

Die Laufstrecke betrifft nach Angaben der Stadt folgende Straßen: Obervolkacher Straße, Gartenstraße, Spitalstraße, Obere Zwingergasse, Schelfengasse, Gänseplatz, Hauptstraße, Josef-Wächter-Straße, Alte Obervolkacher Straße und Georg-Berz-Straße.

Vollgesperrt seien die Einfahrt von der Gaibacher Straße in die Josef-Wächter-Straße, die Einfahrt vom Oberen Markt in die Hauptstraße, die Einfahrt von der Dr.-Eugen-Straße in die Obervolkacher Straße sowie die Einfahrt von der Staatsstraße 2274 in die Obervolkacher Straße.