Fast alle Branchen suchen mittlerweile nach Mitarbeitern. Den mehr als 60 Firmen im Kitzinger Innopark geht es nicht anders. Um ihr Potenzial gebündelt zu präsentieren und neue Mitarbeiter anzulocken, organisiert der Innopark den ersten Berufsinformationstag in der itWheels-Arena. Am Freitag, 6. Mai, sind von 10 bis 15 Uhr vor allem die Abschlussklassen aller Schularten eingeladen.

„Aber letztendlich ist jeder willkommen, der sich auf Jobsuche macht und moderne Unternehmen kennenlernen will“, sagt Irina Gerlach von der hoch.rein Gmbh, die für das Marketing im Innopark verantwortlich zeichnet. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Auf Anregung von Bürgermeisterin Astrid Glos werden an diesem Tag auch die Flüchtlinge aus der Ukraine und aus der Gemeinschaftsunterkunft am Innopark eingeladen sein. „Wir wollen Firmen und Arbeitssuchende zusammenbringen“, erklärt sie.

Am 6. Mai werden die Firmen an ihren Ständen über die Ausbildung und Einstiegsmöglichkeiten informieren, auf Wunsch aber auch gleich einen ersten Einblick in die Büros oder die Produktion gewähren. Professionelle Bewerbungsfotos können erstellt werden, die Bewerbungsunterlagen werden auf Wunsch geprüft. „Gesucht werden unter anderem Kaufleute für Büromanagement, Fachleute in der Systemgastronomie, Bäcker oder Mechatroniker“, informiert Diana Malakhov, Organisatorin des BIT. Letztendlich sind aber fast alle Branchen vertreten.

Am gleichen Tag soll auch das „mainjobportal“ online gehen, eine Plattform, die einzig für die Unternehmen im Innopark implementiert wird. Hier kann man kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, Informationen zu Unternehmen erhalten und auch interessante Tipps rund um den Bewerbungsprozess finden.

Die Berufsinformationstage sollen langfristig etabliert werden. Die ehemaligen Larson-Barracks sind vor zwölf Jahren zum Innopark geworden. Auf 54 Hektar beschäftigen derzeit mehr als 60 Firmen rund 550 Mitarbeiter. Die Auslastung beträgt rund 70 Prozent. Geplant ist in diesem Jahr die Ansiedlung eines Technologie-Zentrums. Ein Café soll noch in diesem Frühjahr eröffnen, und die Arbeiten an der Montessori-Schule sind in vollem Gang.