Rödelsee vor 12 Minuten

Erste weibliches Ehrenmitglied in der Vereinsgeschichte

"Das ist mir immer die schönste Aufgabe", sagte Dietmar Chrischilles, Vorsitzender des TSV Rödelsee, als er in der Jahreshauptversammlung zu den Ehrungen überleitete. Er ernannte Hubert Henneberger, Heinrich Jungfleisch, Franz-Josef Riedmiller und als erste Frau in der Vereinsgeschichte Käthe Bühler nach 50 Jahren Mitgliedschaft zu neuen Ehrenmitgliedern Daneben gab es die Vereinsehrennadeln in Silber nach 25 Jahren für Katja Ruß, Silvia Heß, Karin Baumann, Franz Reichhard, Ulrich Hösch, Martina Klein, Jürgen Schwertl, Ruth Schwertl und Monika Troll.