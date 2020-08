Wiesenbronn vor 37 Minuten

Erste von drei Konfirmationsfeiern im Seegarten Wiesenbronn

Sechs Jugendliche aus der Kirchengemeinde Wiesenbronn feierten am 2. August ihre Konfirmation bei einem Gottesdienst im Grünen. Bei insgesamt 13 Konfirmandinnen und Konfirmanden wird das Fest in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in Teilgruppen gefeiert, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Am vergangenen Wochenende fand die erste von drei Feiern statt: Bei schönem Wetter konnte sowohl der Beichtgottesdienst am Samstagabend als auch die Konfirmation am Sonntag im Seegarten begangen werden.