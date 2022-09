Zugleich mit dem Tag des offenen Denkmals öffneten in Sulzfeld 16 Winzer- und Gastronomiebetriebe ihre Tore zur ersten Sulzfelder Genussmeile.

Damit wollte das Weindorf am Main Besuchern aus nah und fern Gelegenheit geben, die örtliche Weinbautradition und ihre Weine, fränkische Speisen und Produkte aller Art im historischen Ambiente des Altortes – teilweise entlang der alten Wehrmauer - kennenzulernen und zu genießen. Im Rathaus wartete die Schützengesellschaft mit Kaffee und Kuchen auf. Während die meisten Anbieter den Aufbau ihrer Stände und Sitzgelegenheiten am Vormittag abschlossen, machte sich Weinprinzessin Sarah I. gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Dusel und begleitet von drei Weinhoheiten aus dem Landkreis auf den Rundweg, um sich alle Stationen näher anzusehen. Bürgermeister Dusel freute sich zu Beginn über Besucher und hat sich vorgenommen, dieser Auftaktveranstaltung noch viele weitere folgen zu lassen. Eine der ersten Stationen des Rundganges war die Winzerfamilie Luckert, an deren Stand die Weinhoheiten, Bürgermeister Dusel und erste Gäste das leckere Angebot verkosteten.