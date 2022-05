Über zwei Jahre hat Corona dafür gesorgt, dass keine Jugendvespern in der Krypta der Abtei Münsterschwarzach stattfinden konnten. Doch vor zwei Monaten fassten fünf Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (EGM) den Entschluss: Wir wollen wieder einmal eine Jugendvesper feiern – und kümmerten sich direkt um die Planung. Das Motto: "Fluss des Lebens".

So konnte am Freitagabend nach langer Pause endlich wieder gefeiert werden. Musikalisch begleitet wurde sie von der Band des Orga-Teams bestehend aus Hans Oertel, Alexander Knörr und Ben Schröder (alle Q12). Weiter dabei waren Merit Wildauer und Karolin Ott (10. Klasse), die unter anderem Impulse zum Thema gestalteten. So nahm Merit Wildauer das Motto zum Anlass, auf die unterschiedlichen Stellen des Lebensflusses einzugehen. Der eine würde vielleicht gerade kämpfen, sich anstrengen müssen, der andere könne sich entspannt treiben lassen.

Die Mitfeiernden wurden eingeladen, genau über diese eigene Stelle im Fluss des Lebens nachzudenken, aufzuschreiben, was sie bewegt und das vor Gott zu tragen. Auf gelben Zetteln, die im Anschluss zu Papierbooten gefaltet wurden, entstand im Lauf des Gottesdienstes auf dem mit Tüchern gelegten Fluss eine Gruppe von Booten an den verschiedensten Stellen.

Vor der Corona-Pause fand die Jugendvesper monatlich statt. Mit der jetzigen Vesper habe man nun den ersten Versuch nach zwei Jahren gestartet, so der Verantwortliche der Abtei, Bruder Julian Glienke OSB. Inwiefern die Jugendvesper wieder regelmäßig stattfinden wird, müsse allerdings abgewartet werden. Die nächste Jugendvesper in der Abtei wird im Rahmen des diözesanen Ministrantenfestivals am 17. Juni gefeiert.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)