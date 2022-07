Kommunion im Hochsommer, eine Woche vor Beginn der Sommerferien, ist ehr untypisch. Finden doch die Kommunionfeiern immer meist im Frühjahr kurz nach Ostern statt.

Doch die Verantwortlichen, die Eltern der diesjährigen 14 Wiesentheider Kommunionkinder waren schon Anfang diesen Jahres sehr vorausschauend. Man wollte bezüglich Corona voll auf Nummer sicher gehen und legte den Termin in den Sommer, um endlich wieder mal unbeschwert ein richtiges Fest feiern zu können und so war es dann auch. Am vorletzten Sonntag im Juli, konnte dann bei strahlendem Sonnenschein und vollem Gotteshaus St. Mauritius, ein wunderschönes, unbeschwertes Fest der ersten Heiligen Kommunion gefeiert werden.

Wunderschön zelebriert wurde der Gottesdienst von Pater Philippus Eichenmüller OSB von der Abtei Münsterschwarzach und Diakon Uwe Rebitzer, der im Vorfeld bei der Vorbereitung auf diesen besonderen Tag zusammen mit den beiden Gruppenmüttern Lisa Christ und Katharina Henneberger, die Fäden in der Hand hielt. Für eine tolle, musikalische Gestaltung an diesem Tag sorgten Christina Weiß aus Prichsenstadt (Piano und Gesang) und Fabian Lorey aus Wiesentheid (Orgel). Nach dem Gottesdienst gab es selbstverständlich noch das Erinnerungsfoto auf dem Eingangsportal der St. Mauritiuskirche mit Pater Philippus, Diakon Uwe Rebitzer und den Wiesentheider Ministrantinnen und Ministranten.

Zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gingen Aurelian Christ, Loretta Csizmadia, Milan Fackelmann, Clemens Fersch, Milo Heining, Elisabeth Henneberger, Emilio Kederer, Toni Lang, Michel Steinke, Julian Steinke, Felix Taurines, Nele Wirth (alle Wiesentheid), Simon Wilhelm (Untersambach), Emilio Keterling (Castell).

Von: Dominik Berthel (Pressearbeit, Kirche St. Mauritius Wiesentheid)