Erste Gäste im Albergo diffuso Mainbernheim

Mit einem Gläschen Bernemer Secco begrüßten die Vorsitzenden des Vereins „Albergo diffuso Mainbernheim“ zusammen mit Bürgermeister Peter Kraus die ersten Gäste, die in Mainbernheim dieses besondere touristische Angebot nutzen.

Das Paar, Iris Barthel und ihr Lebensgefährte, aus Nordrhein-Westfalen, das mit Mainfranken auch verwandtschaftlich verbunden ist, verbrachte eine Woche in der Unterkunft der Familie Reidelbach in der Judengasse. Weitere Gäste werden im August in der Ferienwohnung der Familie Scheller erwartet.

Albergo diffuso ist ein Zusammenschluss von Ferienwohnungen, die zusammen als ein Hotel erlebt werden können. Dabei befinden sich Zimmer, Rezeption, Gastronomie und andere Angebote im Ort verstreut. Die Idee zur Bekämpfung von Leerständen und Vitalisierung von Orten wurde in den 1980er Jahren in Italien entwickelt.

Nähere Informationen zu Albergo diffuso gibt es im Internet unter www.albergo-diffuso-mainbernheim.de auf der neuen Homepage.