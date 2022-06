Kitzingen vor 15 Minuten

Erste Freiwilligenmesse in Kitzingen

Weit mehr als 300 ehrenamtliche Vereinigungen und Organisationen gibt es in Stadt und Landkreis Kitzingen. Am 8. Oktober erhalten sie zum ersten Mal die Gelegenheit, sich in einem größeren Rahmen vorzustellen – und für ihre Sache zu werben. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.