In der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr schob ein angetrunkener 42-Jähriger sein Fahrrad den Langenberg in Geiselwind entlang, als er sich wegen eines vorbeifahrenden Autos erschrak und in den Graben stürzte. Dadurch zog er sich Schürfwunden und Prellungen im Gesicht zu, die einer Behandlung in der Klinik Kitzinger Land bedurften. Zeugen sowie der bislang unbekannte Fahrzeugführer, der womöglich gar nichts von dem Vorfall bemerkt hat, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.