Wenn es lecker nach Zwiebelkuchen duftet, wenn rotbackig die Äpfel leuchten, wenn Kunsthandwerk und Kulinarik zur Symbiose verschmelzen, dann wissen Kenner: In Rödelsee ist wieder Herbstzeit. Nach einem schier endlosen Sommer locken am Samstag, 1. Oktober, und Sonntag, 2. Oktober 2022, jeweils von 11 bis 18 Uhr, wieder allerlei herbstliche Reize und Genüsse in die Fairtrade-Gemeinde am Schwanberg. Unter dem Motto "Gaben unserer Erde – Früchte der Arbeit" laden Selbstvermarkter, Winzer und Gewerbetreibende zum traditionellen Erntedankfest.

Auch wenn die Unwägbarkeiten der Corona-Zeit die Verantwortlichen vor Herausforderungen stellen: Ein herbstliches Fest rund um das Crailsheimer Schloss soll es in jedem Fall geben – im Zweifel eben eine Nummer kleiner. Das Organisationsteam Märkte ist derzeit in akribischer Abstimmung mit Ausstellern und Anbietern und verspricht bei allen Fährnissen ein interessantes, abwechslungsreiches Programm, das Lust auf die Gaumenfreuden der Zeit wecken soll.

Hausgemachte Produkte in herbstlicher Atmosphäre

Geboten werden hausgemachte Produkte wie Marmeladen, Liköre und Säfte, in denen sich die Ernte des Herbstes noch lange nachschmecken lässt, dazu Stimmungsaufheller für die dunkleren Tage wie Honig und Pralinen. Zudem wollen Kunsthandwerker und Bauern aus der Region in herbstlich geschmückter Atmosphäre ihr vielfältiges Angebot präsentieren.

Als zusätzliche Attraktionen warten ein Kinderkarussell, eine Oldtimer-Ausstellung mit historischen Autos, Motorrädern und Traktoren sowie ein besonderes Märchenzelt. Dort gibt es hintergründige und amüsante Geschichten nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene zu hören. An beiden Tagen wird die Veranstaltung mit Livemusik begleitet.