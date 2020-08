Rödelsee aktualisiert vor 8 Minuten

Erntedankmarkt in Rödelsee fällt wegen Corona aus

Die Hoffnung war bis zuletzt da, doch der Rödelseer Erntedankmarkt kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das Rahmenhygienekonzept für Märkte ohne Volksfestcharakter der Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege geben dies laut Mitteilung von Bürgermeister Burkhard Klein nicht her. Denn der Markt dürfte "keine großen Besucherströme" haben, darf also keine überörtliche Anzugskraft haben. Eine Größenordnung von regelmäßig bis zu etwa 200 Besuchern gleichzeitig sollte nicht dauerhaft und nicht wesentlich überschritten werden.