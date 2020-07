Rödelsee vor 1 Stunde

Erntedankmarkt bislang nur Wunschgedanke

"Erntedankmarkt 3. + 4. Oktober 2020". So steht es groß auf einem Schild von Iphofen kommen am Ortseingang von Rödelsee. Diese Veranstaltung erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Das Schild weckt Vorfreude. Doch halt. In der Tat möchten viele wieder ein Stück Normalität, zu der auch der Erntedankmarkt zählt. Doch die derzeitigen Corona-Vorschriften lassen eine solche Großveranstaltung eigentlich nicht zu. In der Tat steht es noch nicht fest, ob der Erntedankmarkt zu diesem Zeitpunkt möglich ist, da die Besucherzahl nicht kalkulierbar ist. Auf Nachfrage der Redaktion bei Bürgermeister Burkhard Klein erklärte dieser, dass ein Stattfinden des Erntedankmarktes derzeit nur in der Diskussion ist. Das Schild, das für Verwirrung sorgt, habe nur den Zweck, das neue Schilderkonzept der Gemeinde zu visualisieren. Bis Ende Oktober soll nämlich ein neues Gestaltungskonzept vorliegen, wie es jüngst im Gemeinderat hieß. Ein Veranstaltungsschild war schon vor Wochen am Ortseingang als Muster am Kreisverkehr an der Bürgermeister-Deppisch-Straße mit einer Breite von zwei Metern aufgestellt. Bei dieser Größe hatte allerdings die Wirkung gefehlt, weshalb ein neues Muster mit 2,5 Metern Breite installiert werden sollte, inklusive dem Hintergrundbild, das auf bestimmte Veranstaltungen hinweist. Das Schild zu Beginn der Mainbernheimer Straße ist laut Klein eben nur der Prototyp eines der neuen Hinweisschilder. Die Veranstaltung ist also bislang nur ein Wunschgedanke. Mittlerweile wurde das Schild wieder entfernt.