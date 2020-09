Dettelbach aktualisiert vor 6 Minuten

Erntedankfeier im "Hornschen Spital"

Die Bewohner der Senioreneinrichtung Horn'sches Spital in Dettelbach freuten sich über eine Erntedankfeier mit Liedern, Gebeten und einen festlich geschmückten Altar. Die Feier hielt Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz. Es war eine glückselige Stunde für zahlreichen Teilnehmer, schreibt Diakon Kleinschnitz in einer Mitteilung an die Presse