Dettelbach vor 1 Stunde

Erntedank im Skulpturenpark

Mit einer Wort-Gottes-Feier im Skulpturenpark am Main haben die Dettelbacher Erntedank gefeiert. Vor einem großen Erntealtar mit verschiedenen Früchten der Erde, gestaltet von Artur Harth, Marion Röschert und Maria Kirchner, hatten sich rund 50 Gläubige versammelt, um gemeinsam zu singen und zu beten. Barbara Dill, die den Gottesdienst zelebrierte, hatte diesen unter das Motto „Ströme lebendigen Wassers“ gestellt. So durften die Kinder Wasser in Krügen aus dem Main schöpfen. Mit diesen wurden dann die Erntegaben gesegnet. Begleitet von der Augustinus Combo herrschte beim gemeinsamen Singen eine fröhliche Stimmung.