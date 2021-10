Buchbrunn vor 1 Stunde

Erntedank auf dem Rathausplatz

„Wir sagen Danke“ unter diesem Thema feierte die Kirchengemeinde Buchbrunn ihr Erntedankfest mit einem Familiengottesdienst auf dem Rathausplatz. Eine Krähe lernte in einem Anspiel die Kraft des Dankens kennen und die Kinder des Kindergottesdienstes gestalteten miteinander einen Dankekorb. Pfarrerin Bromberger bat in ihrer Predigt die Erwachsenen beim Danken mit gutem Beispiel voranzugehen und auch den Dank an Familienmitglieder für scheinbar selbstverständliche Tätigkeiten nicht zu vergessen. Die Fürbitten übernahm die neue Kindergruppe „Kidztreff“. Der Gottesdienst wurde von der Band Ritornello musikalisch ausgestaltet.