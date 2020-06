Dettelbach vor 26 Minuten

Ernst Wanner feiert 95. Geburtstag

Bürgermeister Matthias Bielek überbrachte Ernst Wanner seine und die Glückwünsche der Stadt Dettelbach anlässlich seines 95. Geburtstags. Dank seiner vier Kinder gratulieren ihm mittlerweile auch schon sieben Enkel und bald acht Urenkel, heißt es in einer Pressemitteilung. Als gelernter Friseur musste er mit 17 Jahren in den Krieg ziehen. Schwer verwundet entkam er damals nur knapp der Kriegsgefangenschaft in Russland. In den frühen 60ern begann er für die Dettelbacher Brauerei „Stern Bräu“ zu arbeiten, blieb dort bis zu deren Schließung und ging Mitte der 80er Jahre in Rente.