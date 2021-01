Gnötzheim aktualisiert vor 22 Stunden

Ernst Braun feiert 90. Geburtstag

Ernst Braun aus Gnötzheim wurde am Montag, 25. Januar, 1931 in Marktbreit geboren. Aufgewachsen ist er in Gnötzheim. Nach seiner Schulzeit absolvierte er eine Lehre zum Elektriker in Obernbreit. 1954 wechselte er zum FÜW und war bis zum Eintritt der Rente dort beschäftigt. Seit 1954 ist der Jubilar mit Elisabeth Braun, geborene Sparger, verheiratet. Das junge Paar wohnte zunächst in Bullenheim bei Onkel und Tante. 1955 kam eine Tochter zur Welt. Da der Platz sehr beengt war, wurde eine andere Wohnung gesucht und gefunden: in Gnötzheim in der alten Post. Man entschloss ein Haus zu bauen. 1959 wurde eine weitere Tochter geboren und wenige Wochen später das neue Haus bezogen.