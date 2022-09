Zu seiner Septembersitzung traf sich der Gemeinderat Martinsheim am Dienstabend in der alten Schule in Gnötzheim. Dabei ging es erneut um die Gebühren für den Hort.

Erst Anfang Juli hatte der Rat die Gebühren für Kindergarten, Krippe und Hort angepasst, nachdem diese zuvor seit 2014 unverändert geblieben waren. Dabei wurde beim Hort auf eine Einteilung nach Buchungsstunden verzichtet, sondern lediglich verschiedene Beiträge für mit oder ohne Ferienbetreuung festgelegt. Dies wurde jedoch vom Landratsamt als unzulässig angesehen, weshalb die Gemeinde nun auch für die Schulkindbetreuung zu einer Staffelung nach gebuchten Stunden zurückkehrt.

Demnach werden für bis drei Stunden 65 Euro, bis vier Stunden 72 Euro, bis fünf Stunden 79 Euro, bis sechs Stunden 87 Euro und bis sieben Stunden 95 Euro pro Monat berechnet. Für die Ferienbetreuung müssen mindestens 15 Tage pro Jahr gebucht werden, da es erst ab dieser Anzahl Tage eine staatliche Förderung gibt. Dies kostet zusätzlich ab sieben Euro pro Monat. Bei vier oder weniger Kindern im Hort ist zudem festgelegt, dass keine Betreuung durchgeführt wird. Die Änderungen wurden mit Elternbeirat und Kindergartenleitung abgesprochen und gelten rückwirkend zum 1. September 2022.

Ein weiteres Thema war die Straßenbeleuchtung in Martinsheim, Gnötzheim, Enheim und Unterickelsheim. Bereits seit 2007 werden in den Orten rund die Hälfte der Laternen zwischen 23 Uhr und sechs Uhr ausgeschaltet. Entsprechend gab es im Rat Bedenken, ob eine weitere Reduzierung nicht ein zu großes Sicherheitsrisiko wäre. Nach kurzer Diskussion wurde mit 7:4 Stimmen beschlossen, dass zwischen ein Uhr und sechs Uhr alle Straßenlampen ausgeschaltet werden. Dies wird voraussichtlich ab November umgesetzt und die Auswirkungen sollen beobachtet werden.

Für das Baugebiet in Gnötzheim wurde die Vermessung beantragt, informierte Bürgermeister Rainer Ott. Im Baugebiet in Enheim will die Gemeinde einen Fußweg mit Hindernissen blockieren, da dieser offenbar von Autofahrern als Abkürzung genutzt wird. Eine längst bestellte Sitzgarnitur für das Schwimmbad in Gnötzheim soll laut Bürgermeister nach diversen Verzögerungen demnächst endlich geliefert werden. Auch auf die Zustimmung der Regierung für den Kindergartenanbau wartet die Gemeinde noch immer und kann deshalb noch keine Ausschreibung durchführen.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist voraussichtlich am 17. Oktober.