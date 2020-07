Wiesentheid vor 4 Stunden

Wiesentheid: Erneut versuchter Einbruch in Döner-Bude

In der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in der Korbacher Straße in Wiesentheid in einen Imbissstand einzubrechen.