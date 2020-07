Erneut Glasscheibe in Kitzinger Innenstadt mit Stein eingeworfen

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 2.30 Uhr, ereignete sich in der Ritterstraße in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Unbekannte schlugen hier mit einem Stein die Glasscheibe einer Eingangstüre zu einem Textilgeschäft ein. In der Nähe des Tatortes wurde ein kleinerer brauner Stein als vermutliches Tatwerkzeug gefunden. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Da dies bereits der vierte Fall innerhalb von wenigen Tagen im Stadtgebiet Kitzingen ist, bittet die Polizeiinspektion um Hinweise unter Tel.: (09321) 1410.