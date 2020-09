Am Samstagnachmittag erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Würzburg die Mitteilung über einen Autokorso in der Nähe des Dettelbacher Mainfrankenparks, der zwischenzeitlich den Verkehr auf der B 8 zum Erliegen gebracht habe. Demnach war eine Hochzeitsgesellschaft sehr langsam gefahren. Ob weitere Verstöße gegen die Verkehrsregeln begangen wurden, wird noch geprüft. Die Polizeiinspektion Kitzingen ist deshalb auf der Suche nach den möglichen Geschädigten, wie das Präsidium in einem Bericht schreibt.

Gegen 15 Uhr verständigte am Samstagnachmittag eine Autofahrerin den Polizeinotruf und berichtete von einer Hochzeitsgesellschaft, die in einem Autokorso von Kitzingen nach Würzburg unterwegs sei und den kompletten Verkehr auf der B 8 behindere. Mehrere Streifen machten sich daraufhin auf den Weg und stießen auf Höhe des Mainfrankenparks auf den Autokorso.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten laut Bericht rund 20 teilnehmende Fahrzeuge fest. Nach Überprüfung der Personalien und einer entsprechenden Belehrung konnte die Hochzeitsgesellschaft ihre Fahrt fortsetzen. Gegen mehrere Fahrer wird nun allerdings wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizeiinspektion hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer wurde am Samstagnachmittag durch den Autokorso ebenfalls behindert oder gefährdet? Wer konnte den Autokorso beobachten und kann Hinweise zum Verhalten der Fahrer machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter 09321/141-0 entgegen.