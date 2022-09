Wenn man einen Spargelacker anlegt, denkt man eigentlich nur an das Gemüse, das später dort gedeihen und geerntet werden soll. Doch bei der Familie Pfister sollte dies anders sein. Sie fand auf ihrem Acker in Richtung Laub beim Pflügen im Jahre 1971 einen Hortfund mit bronzenen Werkzeugen und Schmuck der späten Urnenfelderkultur.

Der Bauer habe beim Pflügen metallisch glänzende Stücke entdeckt, weiß Gerrit Himmelsbach vom Archäologischen Spessartprojekts, das sich um Kulturwege kümmert, wie es einen in Reupelsdorf gibt. Zum Glück habe der Bauer den Fund gemeldet, freut sich der Wissenschaftler.

Nun wird an den bedeutenden Fund, der heute im Museum für Franken in Würzburg ausgestellt ist, mit einem Fest erinnert. Am Samstag, 17. September, beginnt ab 14 Uhr die Jubiläumsfeier im Wiesentheider Ortsteil Reupelsdorf mit einer Führung auf dem europäischen Kulturweg rund um das Dorf, bei der spannende Geschichten zum Bronzehort und zur Reupelsdorfer Kulturlandschaft erzählt werden.

Außerordentlicher Fund

Ein Händler habe wohl die Dinge als Warenlager vergraben, vermutet Himmelsbach. Damit habe dieser einen außerordentlichen Fund hinterlassen. Die Wissenschaftler sprechen vom Reupelsdorfer Hort.

22 Lappenbeile, 13 Sicheln, Armringe und Nadeln wurden bei der Grabung gefunden. Ebenso Bronzeteile, die man als Material wieder verwenden wollte. Die Datierung des außergewöhnlich reichhaltigen Fundes ergab ein Alter um 800 vor Christus.

Wenn es um Formenvergleiche geht, spreche man vom Reupelsdorfer Typ. Denn zum Beispiel die Form der Lappenbeile habe sich mit der Zeit verändert.

Ein Schaukasten mit Repliken von Fundstücken war lange Zeit im Wiesentheider Rathaus zu sehen. Jetzt befindet sich dieser in Reupelsdorf und wird am Samstag präsentiert.

Europäischer Kulturweg

Gemeinderat Walter Rosentritt, einer der Initiatoren des vergangenen Jahres eröffneten Europäischen Kulturwegs in Reupelsdorf, ist sich um die Bedeutung des Fundes für Reupelsdorf bewusst. So habe von einem kleinen Schmuckbeilchen Abgüsse machen lassen, die auf großen Anklang gestoßen seien. "Wir wollen den Kulturweg weiterleben lassen", sagt Rosentritt.

Bei Überlegungen dazu habe man sich an den Fund erinnert, der vor genau 50 Jahren gefunden worden sei. Dieses Fundjubiläum werde nun gefeiert. Die Leute sollen beim Thema Kulturweg hellhörig werden, viele Kuriositäten ließen sich beim Wandern entdecken. Start und Ziel der Führung am Samstag ist das Reupelsdorfer Gemeinschaftshaus. Anlässlich des Festes gibt es auch ein spezielles "Schatz-Bräu" zum Durstlöschen.

Veranstalter ist das Unterfränkische Institut für Kulturlandschaftsforschung an der Universität Würzburg (ASP). Dieses kooperiert mit dem Markt Wiesentheid und dem FC Reupelsdorf.