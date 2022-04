Mainstockheim vor 4 Stunden

Erinnern statt Vergessen

Zum Gedenken an jüdische Einwohner in Mainstockheim hat die Familie Günter Voit die verlegten „Stolpersteine“ geputzt, unter anderem die der Familie Rindsberg. Bei der Verlegung im Jahr 2012 konnte der einzige überlebende Sohn Walter selbst teilnehmen. Seine Eltern und seine beiden Brüder wurden im Konzentrationslager ermordet. Die Zeremonie war ein sehr berührendes und emotionales Erlebnis. Über die Zusendung des Bildergrußes der geputzten Steine haben sich die Angehörigen in den USA sehr gefreut.