Kitzingen vor 1 Stunde

Ergotherapiepraxis unter neuer Leitung

Zum 1. März übernehmen Maria Schürkens und Karolina Steffen die Ergotherapiepraxis von Karin Keith in der Armin-Knab-Str. 31 in Kitzingen. Keith hatte die Praxis 1991 ins Leben gerufen und betrieb den Standort seit 2019. Die Ergotherapeutinnen vollziehen nun einen Generationswechsel und benennen das Unternehmen gleichzeitig in MainErgo um, heißt es in einer Pressemitteilung der Praxis.