"Die gute Nachricht gleich zum Anfang: Wir brauchen auch heuer trotz größerer Investitionen keine neuen Kredite aufnehmen", erklärte Sulzfelds Bürgermeister Matthias Dusel zum Auftakt der Finanzausschuss-Sitzung mit der Vorberatung des Haushalts 2022. "Wir leisten uns nicht den Luxus teurer Beratungsfirmen und machen wie beim Parkplatzkonzept vieles selbst", schilderte Dusel die grundsolide Arbeit im Rathaus, die zur ordentlichen Lage beitrage.

Der Gesamthaushalt steigt gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 5,95 Millionen Euro. Dafür ist der Vermögenshaushalt verantwortlich, der sich um 23 Prozent auf drei Millionen Euro erhöht. Der Verwaltungshaushalt sinkt sogar leicht auf 2,92 Millionen Euro. Dessen wichtigste Einnahmeposten sind die Einkommenssteuerbeteiligung mit 809 000 Euro, die 497 000 Euro an Schlüsselzuweisungen aus München und die Miet- und Pacht-Einnahmen.

Nur wenig Gewerbebetriebe, aber stabiles Steuerniveau

Sehr erfreulich für die kleine Gemeinde mit wenigen Gewerbebetrieben fällt der Ansatz von 175 000 Euro an Gewerbesteuer-Einnahmen aus. "Die Gewerbesteuereinnahmen sind stabil auf einem erfreulichen Niveau", bemerkte der Bürgermeister. Auf der Ausgabenseite schlägt am stärksten die die Kreisumlage von 603 000 Euro (bei der Annahme von 42 Prozentpunkten der Kreisumlage) zu Buche, größere Summen gehen für die Kinderbetreuung drauf und 189 000 Euro macht die VG-Umlage der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen aus.

Das Gremium des Finanzausschusses votierte dafür, die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewebesteuer bei 320 Prozentpunkten zu belassen. Unter dem Strich des Verwaltungshaushalts bleibt eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von heuer nur 145 000 Euro. Diese fällt heuer merklich niedriger als in den Vorjahren aus, weil als Sondereffekt bei den Hausanschlüssen im Zuge der Sanierung der Sparkassen-Schulstraße 100 000 Euro als Ausgabe im Verwaltungshaushalt eingestellt wurden. Diese 100 000 Euro plus eine Änderung in der Umsatzsteuer führten derzeit zu einem Minus in der Kostendeckung der Abwasserbeseitigung, weshalb die Gebühren zu erhöhen sind.

Besonders Sybille Schmidt und Altbürgermeister Gerhard Schenkel plädierten dafür, die Gebühren schon jetzt anzugehen. Im Gegensatz dazu möchten VG-Kämmerer Michael Schmitt und Matthias Dusel lieber bis nächstes Jahr warten, denn dann steht ohnehin die turnusgemäße Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren ins Haus. Die Verwaltung soll nun die Situation eruieren und in einer kommenden Sitzung wird der Gemeinderat darüber entscheiden, ob die Gebühren noch heuer oder im kommenden Jahr angehoben werden.

Komplettausbau der Sparkassen-Schulstraße ist der größte Brocken

Damit verbleibt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine ziemlich spärliche freie Finanzspanne von 47 000 Euro. Michael Schmitt prognostizierte in der mittelfristigen Finanzplanung aber für die Folgejahre wieder eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt, die sich dann zwischen 194 000 und 273 000 Euro bewegen soll. Den Vermögenshaushalt prägen zwei große Posten. Den größten Batzen verschlingt der Komplettausbau der Sparkassen-Schulstraße, in der Wasser- und Abwasserleitungen neu verlegt und Breitbandkabel verbuddelt werden und eine komplett neue Straße gebaut wird für insgesamt 1,38 Millionen Euro. Mit 560 000 Euro ist die Sanierung der Pfarrmauer unterhalb des Lehrergärtchens die zweite markante Investition.

Finanziert werden die Investitionen mit 554 000 Euro an staatlichen Zuweisungen und vor allem durch den Griff in die Rücklagen. Die Gemeinde hatte bei der Haushaltsrechnung für das Vorjahr einen Überschuss von zwei Millionen Euro verbucht. Dieses Geld wird jetzt für den Ausgleich des Vermögenshaushalts verwendet. Dadurch ist keine Kreditaufnahme notwendig und die Gemeinde wird ihre Schulden bis zum Jahresende auf eine Million Euro reduzieren. Planmäßig soll die Gemeinde zum Jahresende 269 000 Euro an Rücklage haben.