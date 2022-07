Unter Dach und Fach ist der diesjährige Haushalt der Marktgemeinde Großlangheim, der in der jüngsten Ratssitzung im Kulturhaus einstimmig verabschiedet wurde. Er hat ein Gesamtvolumen von 5,069 Millionen Euro, wobei auf den Verwaltungshaushalt 2,977 Millionen und auf den Vermögenshaushalt 2,091 Millionen Euro entfallen. Geprägt ist der 2022-er Haushalt vom Bau des Abwasser-Zulaufkanals an die Kitzinger Kläranlage und von der Erweiterung des Kindergartens. Beide Projekte schlagen mit über 800.000 Euro zu Buche.

Die nächsten großen Brocken stehen in den Startlöchern: Die Erweiterung des Gewerbegebiets neben der Straße nach Hörblach und das neue Baugebiet "Am Kalkofen", für das in der Sitzung der Aufstellungsbeschluss einstimmig gefasst wurde. Er beinhaltet die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets östlich des alten Sportplatzes bis zum bebauten Gebiet und das dafür anhängige beschleunigte Verfahren samt der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. Bürgermeister Peter Sterk verlas die betroffenen Flurnummern.

Steuerkraft liegt unter dem Landesdurchschnitt

Nach den Erläuterungen von VG-Kämmerin Antje Teutschbein liegt die Steuerkraft der Gemeinde bei 870 Euro pro Einwohner und damit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden von knapp 983 Euro "und 41 Prozent unseres Steueraufkommens gehen an die Kreisumlage", bemerkte der Bürgermeister dazu. Haupteinnahmequellen im Verwaltungshaushalt sind der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (1.049.400 Euro), Schlüsselzuweisungen (469.080), Gewerbesteuer (200.000), Grundsteuer B (93.500), Einkommenssteuerersatzleistungen (81.736), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (37.176), Grundsteuer A (16.600) und die Grunderwerbsteuer (12.000). Dem stehen auf der Ausgabenseite die Kreisumlage (704.650), die VG-Umlage (230.000), die Schulverbandsumlagen ohne Investitionsumlage (106.400) und die Gewerbesteuerumlage (21.875) gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es im Vermögenshaushalt eine beachtliche Steigerung von knapp 607.000 Euro, was vor allem am Bau des Zulaufkanals zur Kitzinger Kläranlage liegt, für den eine Kreditaufnahme von rund 815.000 Euro notwendig wird. Für die Kindergartenerweiterung ist ein Betrag von 800.000 Euro angesetzt. Für den Bauhof, für den auch eine neue Halle vorgesehen ist, ist ein Betrag von rund 80.000 Euro angesetzt und ebenso hoch sind die Planungskosten für das neue Gewerbegebiet, während die für das Baugebiet "Am Kalkofen" bei 57.000 Euro liegen.

Ausrüstung der Feuerwehr wird weiter verbessert

Für den Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken sind 80.000 Euro angesetzt. Für das Regionalbudget, das auch den "Krackenweg" und die Digitalisierung beinhaltet, sind 21.750 Euro vorgesehen und fast der gleiche Betrag für Investitionen im Friedhof, zu denen auch Stühle gehören. Für die Geschwindigkeitsmessanlage werden 11.320 Euro notwendig. Für die Freiwillige Feuerwehr sind die Erweiterung des Stauraums und Anschaffungen für Waldbrandeinsätze eingeplant, wofür gut 14.000 Euro im Haushalt enthalten sind, etwa 12.500 Euro für den Erwerb von beweglichen Sachen für den Kindergarten, daneben noch viele weitere kleinere Beträge.

Auf der Einnahmenseite im Sektor "Vermögen" stehen die schon genannte Kreditaufnahme, die Investitionszuweisung des Freistaates (490.000), die Entnahme von Rücklagen (378.956), die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (231.209), die Investitionspauschale (126.500), der Zuschuss vom Regionalbudget (19. 575), Straßenausbaubeiträge (10.000), Nachberechnungen für Kanal- und Wasseranschlussbaubeiträge (9000), Zuschüsse für Digitalfunkgeräte und Waldbrandset für die Feuerwehr (6000) und der Zuschuss durch die Raiba-Stiftung für das Geschwindigkeitsmessgerät (2830).

Rücklagenentnahme von 1,8 Millionen Euro

Für noch laufende und kommende große Projekte kündigte die Kämmerin für das kommende Jahr eine Rücklagenentnahme von knapp 1,8 Millionen Euro und für 2024 eine Kreditaufnahme von etwa 972.000 Euro an. Die diesjährige Kreditaufnahme sei mit der derzeitigen Niedrigzinsphase begründet "und ob die komplette Summe aufgenommen werden muss, wird sich im Jahresverlauf zeigen". Die Kämmerin bezeichnete in ihrer Schlussbemerkung den diesjährigen Haushalt und die Finanzplanung bis 2025 unter Berücksichtigung der genannten Projekte als "erfreulich und gut finanzierbar".