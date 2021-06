Ein ganzes Schuljahr kamen einige Schüler*innen des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach und der Außenstelle Gerolzhofen in den Genuss einer intensiven Betreuung: So waren der Mathematik- und Lateinlehrer Benedikt Behringer und die Lehramtsstudentin Anna Schlachter von der Universität Würzburg meist im Doppelpack unterwegs. Die beiden bildeten im Rahmen des freiwilligen Praktikumsprojekts „Lehr:werkstatt“ ein Tandem.

Dabei hat Anna Schlachter zunächst den Unterricht hospitiert, dann Teilstunden und später ganze Stunden gehalten. Ferner profitierten die Schüler*innen insbesondere durch die Aufteilung in kleinere Lerngruppen und die daraus resultierende intensivere individuelle Betreuung. Ein Vorteil dieses Projekts ist der frühe und realistische Einblick in das künftige Berufsfeld vonseiten der Lehramtsstudierenden, der weit über die Möglichkeiten der Pflichtpraktika hinausgeht. Die Universität Würzburg betreut die Teilnehmenden und bietet Unterstützungsformate. Zum einen reflektieren die Studierenden ihre Erfahrungen in einem Begleitseminar an der Hochschule. Zum anderen wird das Praktikum durch Kompetenzworkshops ergänzt, um die künftigen Lehrkräfte besser auf die Herausforderungen des Lehrerberufs vorzubereiten und den betreuenden Lehrkräften neue Impulse für ihren Unterricht zu geben. In diesem Schuljahr stellte dieses Projekt mit den verschiedenen Unterrichtsformen (Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht) eine Chance für ganz besondere Einblicke in das FLSH dar. Gerade in Pandemie-Zeiten konnten durch die besondere Betreuung mögliche Lernrückstände zeitnäher erkannt und behoben werden – also eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Von: Benedikt Behringer, Lehrer am FLSH und Anna Schlachter, Lehramtsstudentin, Universität Würzburg.