Wiesentheid vor 1 Stunde

Erfolgreicher Baumschnittkurs der „Dorfschätze“ in Castell

Die ILE-Region Dorfschätze hat erstmals einen Baumschnittkurs angeboten. Der Kurs fand auf der großen Streuobstwiese der Gemeinde Castell statt. Bei strahlendem Sonnenschein und kalten Winden, waren 9 Interessierte gekommen, um ihre Kenntnisse über die Pflege an Streuobstbäumen zu erlernen oder zu erweitern. Baumwart Wolfgang Thomann wies die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aufgeteilt in zwei Gruppen, in die Grundsätze der Pflege ein – zunächst in der Theorie und dann in der Praxis. Jede und Jeder hat die Schnitte nach Anleitung dann selbst durchgeführt – ganz nach dem Motto "Learning by Doing".