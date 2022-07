Die Abteilung Schützen des Sportvereins Sommerach war mit drei Schützen bei den diesjährigen Bayerischen Meisterschaften im Sportschießen vertreten.

Besonders erfolgreich lief es für die Sommeracher in der Disziplin Laufende Scheibe. Im 50 Meter Normalprogramm belegte Julian Gebauer mit neuer persönlicher Bestleistung von 567 Ringen den ersten Platz in der Herrenklasse. Genauso erfolgreich lief es im 50 Meter Mix-Programm, bei dem er mit einer weiteren Bestleistung von 376 Ringen, erneut den ersten Platz erreichte. In den darauffolgenden 10 Meter Wettkämpfen ging es ebenso erfolgreich weiter.

Den ersten Platz bei den Junioren mit 540 Ringen, konnte sich wieder Julian Gebauer sichern. Auch im 10 Meter Mix-Programm konnte der Junior mit 352 Ringen einen weiteren Sieg feiern - sein 4. Titel an diesem Wochenende. Auch Eva Maria Östreicher konnte mit einem guten Ergebnis punkten. So erreichte sie im Mix-Programm mit 333 Ringen den zweiten Platz in der Damenklasse, hinter der Erstplatzierten Nicola Müller-Faßbender aus Weitnau.

Thomas Gebauer, der in der Disziplin Luftpistole Auflage zum zweiten Mal für Sommerach an den Start ging und dort mit 299,5 Ringen den 11. Platz belegte, verpasste nur knapp eine Top 10 Platzierung.

Von: Julian Gebauer (Mitglied, Sportschützen Sommerach)