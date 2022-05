Dettelbach aktualisiert vor 6 Minuten

Dettelbacher Judokas erfolgreich

Bei der Unterfränkischen Judo-Meisterschaft der männlichen und weiblichen Jugend U15 (zwölf bis 14 Jahre) in Aschaffenburg nahmen vier Judoka des Judoclub Dettelbach teil. Alle vier konnten sich in ihren Gewichtsklassen platzieren und damit für die Nordbayerische Meisterschaft in Nürnberg-Altenfurt qualifizieren: 1. Platz: Lukas Mog - 66 kg, 2. Plätze: Sarah Hartmann + 63 kg und Nikolas Körting - 46 kg, 3. Platz: Noah Binzenhöfer - 34 kg.