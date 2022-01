Kitzingen vor 45 Minuten

Erfolgreiche Dettelbacher Geigenschüler

Erneut kann sich Geigenlehrerin Elisabeth Marzahn über den Erfolg zweier Schüler beim Kitzinger Musikwettbewerb "Kunstpreis der Jugend 2021" freuen. Die achtjährige Mira-Sophie Isenheim (Altersgruppe I) und der 14-jährige Leopold Rümmele (Altersgruppe III) überzeugten die Jury im ersten Durchlauf im Oktober mit ihrem Vortrag an der Violine und erhielten beide das Prädikat "ausgezeichnet". Dies entspricht jeweils einem 1. Preis. Leopold Rümmele gelang es dann in der zweiten Runde des Wettbewerbs im November nochmals, die Juroren für sich zu gewinnen, und er bekam für sein anspruchsvolles Programm sogar den Sonderpreis, den Walter-Leibig-Preis (500 Euro) des Lions Club, zuerkannt. Die Urkunden und Preise wurden den jungen Musikern am vergangenen Samstag feierlich im Großen Sizungssaal des Landkreises Kitzingen überreicht.