Erfolgreich mit Latein und Griechisch

Zum Bundeswettbewerb Fremdsprachen wird alljährlich aufgerufen. In ihm können sich sprachbegabte Schüler nicht nur im Rahmen der eigenen Schule, sondern im bundesweiten Vergleich messen. Vom Egbert-Gymnasium wagten sich drei Schüler an den Start: Seraphina Gegner (9a) und Lucas Berz (10a) mit Alt-Griechisch sowie Xaver Reich (10a) mit Latein, alle in der Kategorie Solo. Am Anfang stand eine Übersetzungsaufgabe, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. In einem zweiten Teil wurde tiefer in den Sprach- und Grammatikkenntnissen geschürft. Außerdem war fundiertes Sachwissen gefragt. Den Schluss bildete eine besondere Bewährungsprobe, eine Hörverstehensaufgabe auf Latein bzw. Altgriechisch. Dann mussten die Kandidaten wegen der Coronakrise lange auf die Ergebnisse warten. Schulleiter Markus Binzenhöfer lobte die Schüler für ihr besonderes Engagement in den Alten Sprachen und gratulierte ihnen im Namen der Bundesjury zu ihren erfreulichen Leistungen. Für alle gab es Urkunden und Buchpreise.