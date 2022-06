Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Erfolgreich beim Wettbewerb „Jugend präsentiert“

Längst sind Präsentationen im Schulalltag des Egbert-Gymnasiums als wichtiger Bestandteil der Wissensvermittlung angekommen. Bereits in der Schule werden damit Kompetenzen ausgebildet, die SchülerInnen auf ein Hochschulstudium und das Berufsleben vorbereiten. Besonders im MINT-Bereich ist die Fähigkeit, wissenschaftliche und innovative Erkenntnisse zu vermitteln, besonders gefragt. Daher haben die Klassen 10c und 10d am Wettbewerb "Jugend präsentiert" teilgenommen. Die SchülerInnen begaben sich in Zweiergruppen und wählten im November 2021 ein geographisches oder chemisches Thema. In dem fächerübergreifenden Projekt erarbeiteten die Gruppen die fachlichen Inhalte. Parallel dazu erhielten die SchülerInnen einen medienpädagogischen Input für das Erstellen und Durchführen einer gelungenen Präsentation. Die Module "Rhetorische Situationsanalyse, Argumentation, Sprache und Aufbau, Medieneinsatz, Performanz und Feedback" vermittelten Fachwissen und gaben die Möglichkeit, in kurzen Rollenspielen das Erlernte einzuüben. Die SchülerInnen präsentierten Anfang Februar 2022 ihre Ergebnisse vor der Klasse. Die Vorträge wurden gefilmt und eingereicht.