Münsterschwarzach aktualisiert vor 51 Minuten

Erasmus plus am EGM erfolgreich abgeschlossen

Pünktlich zum Schuljahresende konnten die Schüler des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach, die über zwei Jahre lang am Erasmus plus-Projekt "The Times They Are A-Changing – The Industrial Revolution In Germany, Great Britain and Ireland" teilgenommen haben, eines der Projektergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren: Ein Kalender für 2021, der unter dem Motto "Daring Constructions" steht, wie es in einer Pressemitteilung heißt.