eoRun am 16. September: Firmenlauf in Volkach

Am 16. September findet der eoRun, Volkachs erster Firmenlauf, statt. Dies wird der einzige Firmenlauf in der näheren Umgebung sein, der im Jahr 2021 stattfindet, teilt der Veranstalter eology GmbH mit. Der eoRun ist auf Teams ausgelegt, aber auch Einzelpersonen können mitmachen. Ein Team kann aus einer Firma, Schule, Familie, Verein oder Organisation bestehen. Im Vordergrund des 7,5 Kilometer langen Laufs steht das Sport- und Gemeinschaftserlebnis. Start und Ziel sind der Weinfestplatz in Volkach, die Startgebühr beträgt 25 Euro.