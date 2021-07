Volkach vor 54 Minuten

Eology spendet 1000 Euro für die Volkacher "Waldbande"

Der Förderverein Waldkindergarten Volkach freut sich über eine Spende von 1000 Euro von der in Volkach ansässigen eology GmbH. Vor Ort erklärte Leiterin Lisa Schneider bei einem Rundgang, warum sie eine rund 10 000 Euro teure Terrassenüberdachung dringend bräuchten, wie aus einer Pressemitteilung des Fördervereins hervorgeht. „Gerade bei Sturzregen wäre ein überdachter Bereich sinnvoll, unter dem die Kinder sich freier als in der Hütte bewegen können“, so die Einrichtungsleiterin.