Sieben neue positive Corona-Testergebnisse gab es im Landkreis Kitzingen zwischen 19. und 25. September. Damit wächst die Zahl der insgesamt positiv getesteten Personen im Landkreis auf 286. Das ist eine deutliche Entspannung, die auch mit der Entspannung in Würzburg zu tun hat, da einige Fälle im Landkreis mit dem Ausbruchsgeschehen in Würzburg in Zusammenhang standen, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Insgesamt gibt es aktuell 18 erkrankte Personen, in der Vorwoche waren es noch 30. 130 Personen befinden sich als Kontaktpersonen der Kategorie eins aktuell in Quarantäne.

Drei der aktuell aktiven Fälle stehen auch in Verbindung mit dem Ausbrüchen in Rhön-Grabfeld, wo es in der vergangenen Woche infolge einer Hochzeitsfeier zu erhöhten Fallzahlen und Massentestungen kam. Wie in Würzburg ist auch im Landkreis zu erkennen, dass die Betroffenen der jüngeren Generation angehören. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, ist der älteste Betroffene 1963 geboren.

Teststrecke ist gut ausgelastet

Die bereits getesteten Krippenkinder und das Personal des Kindergartens St. Barbara in Iphofen wurden erneut getestet. Alle Testergebnisse waren negativ und die Quarantäne für beide Gruppen und die vier Erzieherinnen endet am 29. September. An der gut ausgelasteten Teststrecke in Albertshofen, die seit 31. August geöffnet ist, wurden bisher 2600 Personen - im Schnitt 122 pro Tag bedeutet - getestet. Auch das Übertragungsproblem der Schnittstelle zum Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ist laut Landratsamt behoben und funktioniert aktuell. Am Freitag meldet das LGL für den Landkreis Kitzingen einen Inzidenzwert von 17,6.

Hotline: Seit Montag ist die Corona-Hotline des Landkreises wieder freigeschaltet. Erreichbar ist die Bürgerhotline täglich von 10 bis 12 Uhr unter 09321/928 1111.