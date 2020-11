In der Sitzung des Gemeinderats informierte Castells Bürgermeister Christian Hähnlein zum aktuellen Stand beim Thema Kläranlage. Dabei teilte er mit, dass die Studie zur Prüfung der Möglichkeiten und der Kosten wohl nicht mehr bis Jahresende zu erwarten sei. "Das wird wohl dieses Jahr nichts. Wir lassen uns lieber etwas länger Zeit, als dass wir einen Schnellschuss machen", meinte er.

In Castell läuft die Genehmigung für die bestehende Anlage zum Jahresende 2022 ab. Nun lässt die Gemeinde die Lösungen prüfen, an eine Abwasseranlage im Umkreis anzuschließen oder neu zu bauen. Ein Ingenieurbüro wurde beauftragt, das die Möglichkeiten gegenüberstellt. Ein Anschluss nach Kitzingen wie auch ein Anschluss nach Wiesentheid dürften die wahrscheinlichsten Lösungen sein. Beide hätten die Kapazitäten, um das Casteller Abwasser mit aufzunehmen.

Zuletzt habe er an einer Besprechung in der Kitzingen teil genommen, berichtete Hähnlein. Die dortige Anlage sei auch für den nächsten Jahre auf dem aktuellen Stand. Die Gemeinde habe um die Daten und Preise gebeten, die in die Studie mit einfließen. Der Bürgermeister hat sich bereits eine mögliche Trasse angesehen, auf der die Leitung verlaufen könnte. Bis auf wenige Ausnahmen wäre es über die Flur möglich, so Hähnlein. Die zweite Möglichkeit mit dem Anschluss nach Wiesentheid werde aktuell ebenso näher geprüft. Gespräche laufen auch hier.

Bürgermeister Hähnlein wies darauf hin, dass in beiden Fällen längere Leitungen zu verlegen seien. Was die Gemeinde wohl einiges an Geld kosten werde, sei eine Vorrichtung zum Abscheiden der Feststoffe, sowie eine Art Aufbereitung des Abwassers. Dieser erste Schritt müsste noch in Castell erfolgen.

Dazu hatte Hähnlein Neues zur Kläranlage im Ortsteil Wüstenfelden. Hier hieß es zuletzt, dass die bestehende wohl nicht weiter betrieben werden könne. Das Abwasser müsste von dort aus wohl künftig nach Castell geleitet werden, hieß es zuletzt. Nun täten sich jedoch Möglichkeiten auf, die Anlage weiter zu betreiben. Diese wolle man nun ebenso prüfen.

In der Sitzung informierte Hähnlein, dass der Weg nach Wiesenbronn entlang des Flurstücks Klinge nun frei gegeben und von der Baufirma abgenommen sei. Die Verbindung in den Nachbarort wurde saniert und kann nun als Radweg sowie von der Landwirtschaft problemlos genutzt werden.