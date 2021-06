Was wird in diesem Jahr aus der Rüdenhäuser Kirchweih? Das Traditionsfest, das am letzten Wochenende im August gefeiert wird, musste im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nahezu komplett ausfallen. Ob es diesmal stattfinden kann, darüber dachten Bürgermeister Gerhard Ackermann und die Gemeinderäte in ihrer Sitzung nach.

Umzug, Predigt, Schlosstanz, Bürgerauszug: All das gehört in normalen Jahren zum Festwochenende. Die Feierlichkeiten wären in diesem Jahr von Freitag, 27. August, bis einschließlich Dienstag, 31. August. „Kann die Kirchweih in gewohnter Weise stattfinden?“, fragte Ackermann. Wohl nicht, denn der TSV habe bereits verlauten lassen, dass es in der vereinseigenen Turnhalle keine Veranstaltung geben werde.

Andere Teile, wie etwa der Auszug der Bürgerwehr oder der Umzug, wären eh im Freien. Man müsse wohl die dafür geltenden Auflagen abwarten, für eine Entscheidung sei es wohl noch zu früh. „Wir sollten bis Mitte Juli abwarten und dann mit den Vereinen sprechen“, schlug der Bürgermeister vor. Die Gemeinderäte waren damit einverstanden.