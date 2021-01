Vor Ort in der Kitzinger Rathaushalle? Oder doch im Internet? Ob und wie die 14. Auflage der World-Press-Photo-Ausstellung über die Bühne geht, ist derzeit noch offen. Dazu Fragen an die beiden Organisatoren Herbert Müller von der Stadt Kitzingen und Volkmar Röhrig. Der Mainstockheimer war bis vergangenes Jahr der Deutschland-Vertreter von World Press und steht in seinem Heimatort weiterhin beratend zur Seite.



Herbert Müller: Die Zusage der Stiftung aus Amsterdam haben wir definitiv. Unsere Hoffnung hängt nun an der Corona-Entwicklung. Eine endgültige Entscheidung kann vorausschauend erst Ende Februar getroffen werden.

Volkmar Röhrig: Erstens müssen die Ausstellungstafeln und die gesamte Präsentation in der Rathaushalle so aufgebaut werden, dass notwendige Sicherheitsabstände für das Publikum gewährleistet sind, eventuell auch Rundgänge im Einbahnprinzip. Zweitens müssen Besucherzahlen entsprechend der Quadratmeter der Halle festgelegt und kontrolliert, Ein- und Ausgang getrennt werden.

Müller: Leider nicht, da die aktuelle Ausstellungstour Anfang April endet, danach beginnt die nächste – eine Überschneidung ist nicht möglich. Kitzingen war schon immer die letzte Ausstellung im deutschsprachigen Raum.

Röhrig: Jena war im September 2020 der letzte Ort, danach mussten alle Ausstellungen coronabedingt abgesagt werden. Deshalb wäre, wenn wir Kitzingen realisieren können, dies eine mehrfache Sensation.

Müller: Wir unterliegen der gleichen Situation wie alle hier, nicht nur in puncto Kultur. Aber wir planen mit Hoffnung auf optimalere Bedingungen. Da bleibt keine Zeit für Resignation oder Frust.

Röhrig: Ja, zumindest über die Internetseiten der World Press Photo-Stiftung: www.worldpressphoto.org . Unabhängig davon – und weil nicht alle im Internet unterwegs sein können oder wollen – planen wir ganz unkonventionelle Präsentationen hier in Kitzingen.

Müller: Es geht um die Fortführung unserer langjährigen Tradition, die inzwischen einmalig in Bayern und selten für Deutschland ist. Stadtrat und Stadtverwaltung engagieren sich dafür, dieses weit über die Region und Bayern hinaus bekannte Alleinstellungsmerkmal auch künftig zu erhalten, selbst wenn es coronabedingt dieses Jahr nicht möglich sein sollte. World-Press ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor: Durchschnittlich gaben jedes Jahr viele, viele tausend Besucher beträchtliche Summen bei ihren Ausstellungsbesuchen zusätzlich aus, in der Gastronomie, dem Einzelhandel. Das werden hier alle die nächsten Jahre brauchen.

Röhrig: Mit meinen fortschreitenden Jahren wird es mir leidiger, quer durch Deutschland, teils Europa zu reisen. Kitzingen ist aber weiter mein Heimspiel, ein herausragendes Anliegen. Weil wir so klein, aber irgendwie familiär sind, weil fast eine ganze Stadt hinter und für die Ausstellung steht, weil wir das vielfältigste Veranstaltung-Rahmenprogramm haben, weil wir deshalb Besucher aus hunderten Kilometern anziehen. Das haben Herbert Müller und ich gemeinsam in den letzten 14 Jahren erarbeitet. Herbert Müller kennt und schätzt man auch bestens in Amsterdam, wo er selbst schon zu Weltpremieren war. Wir reden also nicht über Nachfolge, sondern über eine erfolgreiche Fortführung.