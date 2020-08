Entnahmestelle Wiesenbronn: Der Kampf ums Wasser hat begonnen

Der Klimawandel zeigt sich in Unterfranken besonders deutlich: Trockene Jahre, wobei 2020 das dritte in Folge werden dürfte, und heiße Sommer sorgen dafür, dass der Grundwasserspiegel sinkt. In manchen Bächen läuft kein Wasser mehr, Quellen versiegen. Nicht nur für die Wälder bhant sich eine Katastrophe an, auch für die Weinberge wird es kritisch, zumal nun dem Main kein Wasser entnommen werden darf. Weinstöcke, die seit vielen Jahren bestehen und ein tiefes Wurzelwerk ausgebildet haben, können fehlende Niederschläge eine Zeit verkraften. Nicht so gut ist es um Neuanlagen bestellt, die dringend Wasser brauchen. Die Winzer nutzen deshalb jede Möglichkeit, den jungen Reben das Wasser zukommen zu lassen.

So auch in Wiesenbronn, wo an der Wasserentnahmestelle zum Teil große Fässer befüllt werden. Das Thema sorgte am Ende des öffentlichen Teils der Ratssitzung am Dienstagabend für eine längere Diskussion, da nach Aussage von Hans-Jürgen Hubenthal auch auswärtige Winzer Wasser holen, obwohl ein Schild besagt, dass das Wasser nur für Wiesenbronner ist. Er machte sich für eine Regelung stark, die einen Betrag von einem Euro pro Kubik und einen Zeitschalter beinhaltet, "damit nach einer gewissen Zeit erst einmal Schluss ist". Außerdem müsste das Befahren des Platzes mit den schweren Traktoren unterbunden werden.