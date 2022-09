Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Entführung vorgetäuscht: Vater meldet seinen Sohn als vermisst

So etwas erlebt man auch als Polizist nicht jeden Tag: Am Samstagabend wurde bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Siebenjähriger von seinem Vater als vermisst gemeldet. Bei den sofort eingeleiteten umfangreichen Ermittlungen und Maßnahmen der Polizei Kitzingen stellte sich dann heraus: Der Mann hatte nach einem Streit mit seiner Freundin den Notrufgewählt und die Entführung vorgetäuscht, um so den Aufenthalt seiner Freundin zu erfahren. Auf den Mann kommt nun laut Polizeibericht eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen zu.