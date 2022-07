Sulzfeld vor 1 Stunde

Enormer Wasserverlust von 27 Prozent bereitet Kopfschmerzen

Sulzfelds Bürgermeister Matthias Dusel hatte in der jüngsten Ratssitzung einige Nachrichten für die Frauen und Männer des Gemeinderats. Doch eine Mitteilung passte so gar nicht ins positive Licht: die enormen Wasserverluste. Bei einem Gesamtwasserbezug von 50.668 Kubikmetern von der Fernwasserversorgung Franken (FWF) klaffte eine Wasserverlusts-Lücke von 27 Prozent, was dem Gremium Kopfzerbrechen bereitete.