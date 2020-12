Seit 30 Jahren sitzt Otto Kolesch im Iphöfer Stadtrat - so lange wie kein anderer dieses Gremiums. Für sein langes politisches Wirken hat der selbstständige Malermeister nun die Kommunale Verdienstmedaille des Freistaats Bayern in Bronze erhalten, überreicht in der jüngsten Ratssitzung von Bürgermeister Dieter Lenzer. Kolesch gilt als engagierter, mitunter kämpferischer Streiter und als ausgewiesener Fachmann in Bau- und Gestaltungsfragen. Sein Wort hat inzwischen Gewicht im Rat. Viele Projekte wie den Kampf um das Hallenbad oder den Bau der Karl-Knauf-Halle in den Neunzigerjahren hat er selbst am Ratstisch begleitet. Spötter behaupten, ihm sei es egal, wer unter ihm Bürgermeister sei. Mit seinem SPD-Ortsverein ist er dabei nicht immer pfleglich umgegangen. Andererseits haben ihn die Iphöfer Bürger immer wieder mit großer Mehrheit in den Rat gewählt. Auch im Kreistag war Kolesch einige Jahre vertreten.