Wiesentheid vor 1 Stunde

Energiewende vor Ort mit Wärme und Strom

Eine Exkursion für Interessierte der Energiewende vor Ort bietet die ÜZ Mainfranken am Dienstag, 27. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr an. Neben der Besichtigung der Wärmeversorgung Wiesentheid führt die Exkursion auch zur neu errichteten Freiflächen-PV-Anlage. Treffpunkt ist die Heizzentrale Landschulheim, Prichsenstädter Straße in Wiesentheid. Das teilt das Landratsamt mit. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an: alexander.wolf@uez.de