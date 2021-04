Eine Projektwoche der ganz besonderen Art liegt hinter den Schülern des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen: Sieben Jugendliche der 7. und 8. Jahrgangsstufe bereiteten gemeinsam mit dem freischaffenden Theatermacher Jean-Francois Drozak das Thema Energiewende (schau-)spielerisch auf. Das Ergebnis: Ein energiegeladener Film, der den anderen Schulklassen anschließend im Unterricht gezeigt werden kann. Die N-Ergie Schulinformation unterstützte das Projekt.

Das schulische Schauspiel konnte leider nicht wie die Jahre zuvor als Theater mit Publikum aufgeführt werden. Die Film-Projektwoche ist ein Alternativkonzept, das Drozak entwickelt hat, um den Schulalltag auch während der epidemischen Lage angemessen und mit Einhaltung eines Hygienekonzepts zu bereichern. Die sieben teilnehmenden Schüler wurden bei einem Casting ausgewählt.

Der gedrehte Film basiert auf Drozaks Theaterstück „Abschalten“. Dieses lehnt sich an das Buch „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ von Herbert Rosendorfer an. Bei Drozak reist ein Japaner aus der alten Welt per Zeitmaschine in die Gegenwart mit dem Auftrag, etwas abzuschalten. Er weiß nicht, was das bedeutet und entdeckt mithilfe einer freundlichen Richterin nach und nach die Bedeutung der Energie für die heutige Welt.

„Ich bin sehr froh, dass wir einen Weg gefunden haben, das eigentliche Theaterprojekt der letzten Jahre in Form eines Filmdrehs an den Schulen fortsetzen zu können. Auf diese Weise können die Schüler weiterhin Spaß haben an der lockeren Wissensvermittlung darüber, wie das Energiesystem funktioniert“, erklärt Jean-Francois Drozak.

Die N-Ergie Schulinformation unterstützt die Film-Projektwoche, weil sie es sich zur Aufgabe macht, junge Menschen altersgerecht an die Themen Energie, Umwelt und Wasser heranzuführen. Sie organisiert Ausstellungen, bietet Besichtigungen an und setzt mit Lehrkräften maßgeschneiderte Projekte für die Schulen um.

Auch an der Entwicklung des Theaterstücks „Abschalten“ war die N-Ergie beteiligt. Jean-Francois Drozak traf sich im Vorfeld mit Ingenieuren des Nürnberger Energieversorgers. „Sie haben mir erklärt, vor welchen Herausforderungen sie täglich stehen und was im Stromnetz eigentlich passiert“, erläutert er. Diese Informationen hat er in sein Stück einfließen lassen.

Von: Melissa Draa, Pressereferentin N-Ergie.